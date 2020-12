Begrip, verbazing én zorgen over sluiten scholen

Scholen maken zich zorgen over extra achterstand die leerlingen tijdens de komende sluiting oplopen. Ook proberen ze snel een oplossing te vinden voor kwetsbare kinderen. Ze vinden het wrang dat het thuisblijven van ouders als reden voor de sluiting wordt genoemd. Vooral de kwetsbare kinderen blijven een punt van zorg. Op OBS De Witte Olifant in Amsterdam proberen ze de kwetsbare leerlingen naar school te krijgen. "We hebben ze goed in beeld. We proberen kwetsbare kinderen nu al uit te nodigen voor de noodopvang. Zij krijgen extra begeleiding van de leerkrachten, in de hoop dat ze geen achterstanden oplopen," zegt directeur Marjolijn Willemse. Ook op het Gymnasium Felisenum in Velzen-Zuid zijn zorgen om een kleine, maar kwetsbare groep. Deze week richt de school aparte ruimtes in om deze leerlingen toch op te kunnen vangen. "Je merkt aan deze leerlingen dat zij de sluiting niet fijn vinden. Ze vinden het fijner om gewoon les te hebben. Voor hun is de sluiting wel zuur", zegt directeur Marcel Kemper.

“ Heel veel kinderen hebben tijdens de eerste lockdown een leerachterstand opgelopen. Het waren verloren weken. Deze nieuwe sluiting komt daar bovenop. Thijs Bol, socioloog aan de UvA

Scholen tonen begrip voor de maatregelen, maar noemen de achterliggende argumenten wrang. Volgens het kabinet moet de sluiting ertoe leiden dat ouders meer thuis gaan werken. Ook wordt het risico op verspreiding tijdens het brengen en halen genoemd. "Ik schrok daar wel van. Ik vind het eigenlijk schandalig. De kinderen hebben al veel te verduren gehad. Als dit nodig is om het virus in te dammen, werken wij mee. Maar ik moest natuurlijk wel even slikken", zegt Willemse. Verschillende partijen in de Tweede Kamer uitten vandaag onvrede over de sluiting van het basisonderwijs. D66 en PvdA willen dat de basisscholen zo snel mogelijk weer open gaan. GroenLinks wil dat het kabinet het hele besluit terugdraait.

'Verloren weken' Thijs Bol, socioloog aan de UvA, deed onderzoek naar de gevolgen van thuisonderwijs. Volgens hem zijn scholen nu iets beter voorbereid op schoolsluiting dan in de eerste golf, maar zijn de achterstanden nog lang niet ingehaald. Dit voorjaar gingen de scholen acht weken dicht. "Heel veel kinderen hebben toen een leerachterstand opgelopen. Het waren verloren weken. Deze nieuwe sluiting komt daar bovenop. Het is een enorme uitdaging om dat weg te werken." De schoolsluiting legt volgens Bol opnieuw bloot hoe groot de ongelijkheid in het onderwijs is. Bij kansarme leerlingen is er soms zelfs sprake van lichte achteruitgang. "Kansongelijkheid in het onderwijs is natuurlijk al jaren een groot probleem, maar nu is extra duidelijk te zien hoe ernstig het is. Hoe groot de verschillen zijn. Vooral kinderen van laag opgeleide ouders die moeite hadden met de begeleiding van thuisscholing, zijn de dupe geworden van de schoolsluiting." Leerlingen van OBS Atlantis in Amersfoort gaan hun vrienden missen, maar snappen ook dat de sluiting van scholen nodig is: