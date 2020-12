De uitzending van 14 december

Hoe gaan we de Kerstdagen in?

Het kabinet moet vandaag in een ingelaste ministerraad knopen doorhakken over nieuwe maatregelen. Het aantal coronabesmettingen neemt sinds begin deze maand weer toe. Het is nog onduidelijk hoe we de Kerstdagen ingaan, maar vast staat dat premier Mark Rutte vanavond een toespraak houdt vanuit het Torentje.

Veel wijst erop dat niet-essentiële winkels een tijdje moeten sluiten. Dat geldt ook voor plekken waar mensen samenkomen, zoals musea, theaters en pretparken. Mogelijk moeten ook scholen weer een tijdje dicht. Ook denkt het kabinet erover om te adviseren alleen op pad te gaan als dat echt nodig is.

Vanavond kijken we in de studio met onze huiseconoom Mathijs Bouman naar de economische gevolgen van de maatregelen. Ook Olaf Dekkers, epidemioloog en hoogleraar interne geneeskunde van het LUMC, schuift aan.