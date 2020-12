De uitzending van 13 december

Gaat Nederland in een 'Duitse' lockdown?

De kans lijkt groot dat het kabinet morgen of overmorgen vergaande extra maatregelen aankondigt in strijd tegen het gestaag stijgende aantal nieuwe besmettingen. Er is morgen extra crisisberaad én een extra ministerraad, melden Haagse bronnen na afloop van het extra ingelaste Catshuisoverleg van vandaag.

Mogelijk gaat Nederland qua maatregelen Duitsland achterna. Daar maakte bondskanselier Angela Merkel bekend dat het land in een strenge lockdown gaat. Alle niet-essentiële winkels moeten dicht en ook scholen moeten zoveel mogelijk sluiten.

We bespreken de laatste ontwikkelingen met correspondent Wouter Zwart in het zwaar getroffen Bautzen in deelstaat Saksen en met politiek verslaggever Nynke de Zoeten.