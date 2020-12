De uitzending van 10 december

Waarschijnlijk kunnen Nederlanders vanaf januari een vaccin krijgen. Zorgmedewerkers en bewoners van instellingen zijn als eerste aan de beurt. Huis- en bedrijfsartsen, artsen in instellingen en GGD-medewerkers gaan de vaccins toedienen. Zijn zij er klaar voor? Te gast is Hans Buijing , bestuurder van branchevereniging Zorgthuisnl.

Instellingen die kinderen en jongeren met een eetstoornis behandelen, slaan alarm: ze zien dit jaar een sterke stijging van anorexiapatiënten die helemaal stoppen met eten en drinken. Artsen die we spreken vermoeden een verband met corona.

Moet Facebook worden opgeknipt?

De Amerikaanse toezichthouder FTC en meer dan 40 Amerikaanse staten beschuldigen Facebook van een illegaal monopolie op de markt van sociale media. Het bedrijf zou Instagram en WhatsApp moeten afstoten, vinden zij.

Al langer zeggen beide kanten in de Amerikaanse politiek dat Facebook en enkele andere techgiganten te veel macht hebben. Is dit het moment om de bedrijven op te knippen? Te gast is Marietje Schaake. Zij onderzoekt de macht van technologiebedrijven.