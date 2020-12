De uitzending van 9 december

Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, Conny Helder van zorgaanbieder TanteLouise en ActiZ, Jaap van Dissel en Jaap van Delden van het RIVM praten vandaag de Tweede Kamer bij. Ook wordt er gesproken over de nieuwe economische steunmaatregelen voor sectoren die door de coronacrisis het zwaarst worden getroffen. Daar trekt het kabinet 3,7 miljard euro extra voor uit. Dat moet zoveel mogelijk voorkomen dat Nederlanders hun baan of bedrijf verliezen.

De Orbánisatie van Slovenië én de brexit

Het gaat hard tegen hard in het gevecht om het Europese geld. Bij de Europese top morgen moeten de regeringsleiders de begrotingsdiscussie zien op te lossen. Maar Polen, Hongarije en ook Slovenië hebben een veto uitgesproken, omdat ze niet willen dat Brussel zich bemoeit met hun rechtsstaat.

Nog meer EU: de Britse premier Boris Johnson komt vanavond naar Brussel voor overleg over de vastgelopen onderhandelingen over een handelsverdrag tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Onze correspondenten doen verslag van het laatste brexitnieuws. En Europa-correspondent Saskia Dekkers is in Slovenië en maakt een portret van een land dat zich steeds meer aansluit bij het Hongarije van premier Viktor Orbán.