De uitzending van 4 december

Het conflict bij FvD barstte zo'n twee weken geleden los nadat er onrust was ontstaan over de jongerenafdeling van de partij. Baudet zei te vertrekken en later toch niet, waarna er tumultueuze dagen volgden. Verschillende partijprominenten, senatoren en Statenleden hebben FvD inmiddels verlaten.

Vanavond wordt duidelijk of Forum voor Democratie verder gaat met of zonder Thierry Baudet als politiek leider. De leden van de partij kunnen sinds gisteravond online hun stem uitbrengen. Om 18.00 uur sluit de digitale stembus, later op de avond volgt de uitslag.

VS worstelt met een zware coronagolf

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de VS is weer flink gestegen. Binnen een etmaal werden er volgens de Johns Hopkins-universiteit 210.000 nieuwe besmettingen gemeld, een recordaantal. Ook kwamen er 2900 nieuwe doden bij. De oplopende cijfers hebben mogelijk te maken met de recente Thanksgiving-vieringen in het land.

De aankomende president Joe Biden ging vannacht in een interview in op zijn coronabeleid. Hij zei onder meer dat hij Amerikanen gaat vragen om de eerste honderd dagen van zijn ambtstermijn een mondkapje te dragen. Hij liet ook weten dat hij immunoloog en corona-adviseur Anthony Fauci heeft gevraagd toe te treden tot het coronateam dat hij gaat samenstellen.

We spreken over de situatie in Amerika met Jan Bakker, hoogleraar Intensive Care bij het Erasmus MC in Rotterdam. Hij is als intensivist verbonden aan het NYU Langone Medical Center in New York en werkte daar verschillende maanden dit jaar.