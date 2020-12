Bezorgde ouders eisen via kort geding strengere maatregelen op scholen

De Stichting Protect Everybody wil via een kort geding bij de rechter afdwingen dat er op scholen strengere maatregelen gaan gelden: anderhalve meter afstand tussen leerlingen en een mondkapjesplicht in de klas. Ook zou de Staat volledigere informatie over de risico's van verspreiding van het virus onder kinderen moeten geven én de leerplicht moeten opschorten zolang het virus heerst.

Marijn Kingma is de advocaat van de stichting, die samenwerkt met verschillende actiegroepen waaronder Containment Nu. Kingma was ook advocaat in de Urgendazaak. "Eisers willen dat de overheid bij adviezen voor maatregelen bij kinderen de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat volgen."

Internationale wetenchap

De adviezen van de WHO worden door het kabinet in de wind geslagen, vindt de groep van bezorgde ouders. "Prima dat in de zomer het besluit was genomen dat leerlingen geen afstand hoefden te houden onderling, maar toen was de besmettingsgraad in Nederland laag. In deze fase is de besmettingsgraad in Nederland hoog. Dan is het de vraag of de regering nog wel kan onderbouwen om zich te baseren op het advies van de zomer", zegt Kingma.

Linda (achternaam bij de redactie bekend) steunt de rechtszaak als donateur. "Ik wil dat we veilige scholen krijgen. Veilig naar school betekent uitgaan van beleid gesteund door de internationale wetenschap. En dat is niet waar we in Nederland nu vanuit gaan."

Op de school van haar 13-jarige zoon zijn om de haverklap besmettingen. "Ik zou graag strengere maatregelen zien: afstand houden en mondkapjes dragen. Dat maakt scholen veiliger. Kinderen met klachten worden nu toch naar school gestuurd, omdat ze geen leerachterstand willen oplopen. Maar die pubers brengen wel het virus mee naar huis."