De uitzending van 30 november

Opnieuw een beslissende fase voor de brexit. Nog 30 dagen en dan verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese interne markt. En hoewel dat een immense verandering zal betekenen, is nog altijd onbekend hoe de toekomst eruit komt te zien, want afspraken zijn er nog niet. Wat zal een no-deal voor Nederland betekenen? We praten erover met econoom Mathijs Bouman en correspondent Tim de Wit .

Gemeenten zetten steeds vaker omstreden Rotterdamwet in

Vanaf morgen mogen er op 700 adressen in de Tilburgse wijk Groenewoud mensen met een uitkering of politiegegevens worden geweigerd. Dat is mogelijk door toepassing van de zogenaamde Rotterdamwet. Die moet de leefbaarheid in kwetsbare wijken verbeteren, maar een gunstig effect van de wet is nooit aangetoond. Toch maken steeds meer gemeenten gebruik van de omstreden wet.