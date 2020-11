De uitzending van 29 november

Ongekende maatregelen tegen terreur in Roosendaal Urk, Arnhem, Roosendaal, het was een week van vuurwerkprotesten, met brandstichtingen, rellen en provocaties. Het dwong Roosendaal tot ongekende maatregelen om de vuurwerkoverlast te beheersen. Zo geldt er een samenscholingsverbod, een maximaal aantal mensen op straat en buurtvaders en jongerenwerk zijn ingezet. Wat is de achtergrond van het kat-en-muis-spel tussen politie en rellende jongeren? We spreken met de burgemeester van Roosendaal, Han van Midden. Volgens hem is er te weinig aandacht voor de uitzichtloze situatie in veel wijken in meerdere middelgrote gemeenten. Alle aandacht gaat naar de vier grote steden. Hij vindt dat Den Haag het laat afweten.

Zat Israël achter aanslag Iraanse atoomexpert De moord op de man achter het Iraanse atoomprogramma, Mohsen Fakhrizadeh, is de tweede liquidatie in korte tijd die door Iran wordt toegeschreven aan Israël, dat een reputatie heeft als het gaat om het uit de weg ruimen van vijanden van het land. Onderzoeksjournalist Ronen Bergman schreef het boek Schaduwoorlog over de geheime operaties van de Israëlische geheime dienst. Hij gaat ervan uit dat deze aanslag ook het werk van de Mossad was. We spreken met Ronen Bergman en met VS-correspondent Lucas Waagmeester.

Voorschoolse educatie voor peuters is ontaard in woud aan regels De voorschoolse educatie voor peuters met een achterstand moest op de schop, maar blijkt te zijn ontaard in een woud aan regels.

Wat in de praktijk bekend staat als de harmonisatie van het peuteronderijw, is uitgemond in 355 verschillende regelingen. Want elke gemeente heeft een ander beleid. Wij gaan naar twee plaatsen, op zoek naar de verschillen.