De uitzending van 27 november

We spreken met twee getroffen pluimveehouders en met de advocaat van een van de twee eigenaren over de fipronil-affaire.

Het lijkt alweer lang geleden, maar in de zomer van 2017 stond Nederland op z'n kop vanwege een crisis met de voedselveiligheid. Boosdoener was het verboden middel fipronil. Twee jonge ondernemers van het bedrijf Chickfriend hadden het middel gebruikt bij de bestrijding van luis bij kippen. Gevolg: met fipronil besmette eieren.

Sneltesten voor de gehele bevolking?

GroenLinks wil corona eronder krijgen met sneltesten voor de hele bevolking. Dat maakt de partij vandaag duidelijk in een initiatiefnota. Partijleider Jesse Klaver hoopt dat zijn voorstel nog voor de jaarwisseling door de Tweede Kamer wordt besproken.

Gezondheidseconoom Jochen Mierau is te gast in de studio. Hij vertelt of het voorstel van GroenLinks haalbaar is, en wat er volgens hem moet gebeuren om het aantal besmettingen omlaag te krijgen.