De uitzending van 25 november

'Agrarische piekbelasters veroorzaken groot deel stikstofproblemen'

Een zeer groot deel van de stikstofneerslag in natuurgebieden wordt veroorzaakt door een handvol agrarische bedrijven in en rond beschermde natuurgebieden, zegt onderzoeksplatform Investico. Het gaat volgens het platform om enkele tientallen veehouderijen die "verantwoordelijk zijn voor honderden keren meer stikstofneerslag" dan woning- en wegenbouwprojecten in dezelfde regio.

Dat komt doordat deze bedrijven veel ammoniak uitstoten én binnen enkele honderden meters van beschermde natuurgebieden liggen. "In die kritieke zone bevinden zich honderden veebedrijven, waarvan er 25 uit het onderzoek behoren tot de 10 procent grootste uitstoters van ammoniak in Nederland", schrijft Investico.

Boerenorganisatie LTO Nederland stelt dat het Investico-onderzoek complexiteit mist. Vicevoorzitter Dirk Bruins van LTO is vanavond te gast. Ook spreken we met Jan Willem Erisman, hoogleraar Integrale Stikstofstudies, over het onderzoek van Investico.