De uitzending van 24 november

Het plein in Minsk Al 108 dagen wordt er geprotesteerd. Vandaag waren het de artsen, gister de gepensioneerden. En afgelopen weekend gingen er - voor het 15e weekend op rij - duizenden burgers de straat op, om te protesteren tegen dictator Loekasjenko. Volgens de oppositie heeft hij de verkiezingen op 9 augustus vervalst en heeft eigenlijk oppositiekandidaat Svetlana Tichanovskaja gewonnen. Zij moest het land uit vluchten, en vorige week was ze even kort in Nederland. Verslaggever Gert-Jan Dennekamp doet verslag, onder meer van een van de pleinen die een centrale rol spelen in het verzet tegen Loekasjenko.

Minder nieuwe besmettingen, maar R-getal boven 1 Het RIVM is vandaag met nieuwe weekcijfers gekomen. Het zijn er 37.000, 700 minder dan de week ervoor. De daling die eind oktober werd ingezet, is gestagneerd. Dat blijkt ook uit het besmettingsgetal. Dat was op 6 oktober 1,02, wat betekent dat 100 mensen samen 102 anderen besmetten. Alleen als de R lager wordt dan 1, neemt de verspreiding van het virus af. We bespreken de laatste stand van zaken vanavond in de studio.