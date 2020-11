De uitzending van 22 november

Hoe ernstig zijn deze besmettingen precies? Is het niet beter om te kiezen voor één landelijke aanpak op scholen? Te gast is epidemioloog Patricia Bruijning .

Jongerenbestuur FvD treedt terug om extreemrechtse uitlatingen

Het bestuur van de jongerenvereniging van Forum voor Democratie treedt tijdelijk terug. Aanleiding is berichtgeving over leden van de jongerenpartij die antisemitische en homofobe berichten hebben verstuurd in appgroepen.

Gisteren stelde de jongerenafdeling al een onderzoek in om te kijken "hoe dit in de toekomst beter kan worden voorkomen". Partijleider Baudet noemde dit "een uitstekend optreden", maar enkele andere vooraanstaande FvD-politici maakten op sociale media duidelijk dat ze de aanpak niet ver genoeg vonden gaan. We spreken over de ophef en de meningsverschillen binnen Forum met politiek verslaggever Arjan Noorlander.