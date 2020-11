De uitzending van 21 november

Bij die herverkiezingen staat erg veel op het spel. Als de Republikeinen ook maar een van de twee zetels behouden, heeft aankomend president Biden geen meerderheid in de senaat. Dat zou betekenen dat hij veel minder van zijn plannen kan uitvoeren. Vanavond een verslag van de cruciale campagnes in Georgia.

Toch is het verkiezingscircus in Georgia voorlopig niet voorbij. Voor de verkiezing van beide senatoren is een tweede ronde nodig, omdat geen van de kandidaten begin deze maand een meerderheid kreeg.

Cruiseschepen willen weer varen, maar kan dat veilig?

Iedereen herinnert zich nog de ronddobberende cruiseschepen met een corona-uitbraak die nergens meer welkom waren. De cruisesector is een van de zwaarst getroffen sectoren in de coronacrisis. Een herstart van het cruisen is nog niet in zicht, maar de sector zelf denkt dat het veilig kan. We spreken erover met de sector en een viroloog. Te gast is econoom Mathijs Bouman.