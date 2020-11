De uitzending van 20 november

Vaccins mogelijk nog dit jaar in EU beschikbaar

De coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna worden mogelijk in de tweede helft van december voorwaardelijk toegelaten in de EU. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie gezegd na overleg met de EU-leiders. De twee farmaceuten zeggen op basis van tussentijdse resultaten dat hun vaccin 95 procent effectief is.

De Nederlandse vaccinatiestrategie wordt vandaag mogelijk besproken in de ministerraad, waar het kabinet voor bijeen komt. De Gezondheidsraad adviseerde eerder om, zolang er nog niet voldoende vaccins voorhanden zijn, te beginnen met ouderen en zieken.

We volgen de ontwikkelingen rond de vaccins en de ministerraad in Den Haag, en doen vanavond verslag.