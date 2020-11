De uitzending van 17 november

Waarschijnlijk worden de maatregelen van de afgelopen twee weken ingetrokken. Dat zou betekenen dat bijvoorbeeld theaters, bioscopen, zwembaden en bibliotheken weer open kunnen. Ook zijn er geruchten dat tijdens de kerstdagen de restaurants misschien open kunnen. Maar hoe gaan we de periode tussen het einde van de tweede golf en het begin van de vaccinaties overbruggen? Vanavond om 19.00 uur geven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge een persconferentie. Arjan Noorlander volgt de persconferentie en praat ons bij.

Barack Obama over het Amerika van nu

Vanavond een gesprek met Barack Obama. Ter gelegenheid van het uitkomen van zijn memoires sprak de oud-president in vijf landen met mensen uit de literaire wereld. Voor Nederland was schrijver Tommy Wieringa in Washington. Hoe kijkt Obama naar het Amerika van nu?

Het volledige interview is vanaf 21.30 te zien op onze YouTube-pagina.