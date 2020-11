De uitzending van 16 november

SCP: hoge verwachtingen decentralisatie niet waargemaakt

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) rekent af met hooggespannen verwachtingen van de decentralisatie van zorg- en ondersteuningstaken van het Rijk naar gemeenten. "Er waren in 2015 allerlei prachtige gedachten, maar in de praktijk blijkt dat het niet is gelukt." De gemeenten zouden de zorg inkopen, coördineren en dat alles tegen een lagere prijs. Maar de meest kwetsbare mensen trekken nu vaak aan het kortste eind. Te gast is SCP-directeur Kim Putters.