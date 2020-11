Toename herinfecties corona verwacht: 'Immuniteit mogelijk maar 1 jaar'

Sanne de Jong (22) liep stage als verpleegkundige toen ze half april voor het eerst besmet raakte. Na twee weken herstelde ze van haar relatief milde symptomen en werd negatief getest, al hield ze nog weken last van naweeën. Begin juli kreeg ze opnieuw last van benauwdheid, misselijkheid en voelde ze zich enorm slap. Op aanraden van haar huisarts werd ze weer getest: positief.

In Nederland zijn het er inmiddels zo'n vijftig. Maar waarschijnlijk is dit het topje van de ijsberg, omdat veel herbesmettingen niet aan het licht komen.

Over het algemeen wordt gedacht dat wie ernstiger ziek is geweest, minder snel opnieuw wordt besmet en dat de tweede infectie milder verloopt. Maar dat geldt niet voor iedereen, blijkt uit bestudeerde gevallen.

Andere onderzoekers vergelijken SARS-CoV-2 juist met de minder onschuldige coronavirussen SARS en MERS. Die wekken veel langer immuniteit op, tot enkele jaren. Het zou goed kunnen dat wie een ernstige vorm van covid-19 heeft gehad, ook zo lang is beschermd. Ook van vaccins is de hoop dat ze een langdurig effect hebben.

Zij zijn niet verbaasd dat de eerste gevallen van herinfecties nu al na een paar maanden opduiken, zegt viroloog Lia van der Hoek, die het onderzoek leidde. "We kunnen er maar beter van uitgaan dat we komend voorjaar een golf krijgen van mensen die, na hun eerste infectie tijdens de eerste golf, opnieuw besmet zijn."

Seizoenscoronavirussen, die een gewone verkoudheid veroorzaken, slaan na gemiddeld twaalf maanden opnieuw toe, toonden onderzoekers in het Amsterdam UMC recent aan in vakblad Nature Medicine .

Over het algemeen denken wetenschappers dat besmette mensen een afweerreactie opbouwen die een behoorlijke tijd beschermt. Maar wie geen of weinig symptomen ontwikkelt, bouwt waarschijnlijk te weinig antistoffen op, die bovendien binnen een paar maanden grotendeels verdwenen zijn.

Immunologen gaan ervan uit dat de tweede infectie bij de meeste mensen milder of helemaal zonder klachten zal verlopen. Binnen een paar maanden na de eerste infectie nemen bij de meeste mensen de antistoffen wel behoorlijk af, maar de belangrijkste lijken tot zeker zes maanden redelijk stabiel. En andere afweerlinies zoals T-cellen kunnen het virus nog wel redelijk snel uitschakelen.

Maar dat is niet bij alle herinfecties het geval. Een man uit het Amerikaanse Nevada belandde zes weken na zijn eerste infectie op de intensive care vanwege een nieuwe besmetting. Een chirurg uit Brazilië ontwikkelde de tweede keer een longontsteking, mogelijk nadat ze op de intensive care minuscule virusbevattende druppeltjes in haar longen had gekregen. "Wereldwijd zien we alle smaken voorbijkomen", zegt Van der Hoek.