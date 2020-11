Britse artsen verwachten snelle vaccinatie: ‘Binnen halfjaar zijn we ingeënt’

Hier kan het volgens het RIVM nog wel een jaar duren, maar Groot-Brittannië verwacht binnen zes maanden klaar te zijn met vaccineren.

Huisartsen daar is opgedragen om vanaf 1 december minimaal 975 patiënten per week in te enten met het nieuwe vaccin. Volgens Marcel Levi, directeur van het Academisch Ziekenhuis Londen, neemt het vaccineren dan een paar maanden in beslag, vertelt hij tegen Nieuwsuur.

Levi is belast met de crisisbestrijding van corona in zeventien Londense ziekenhuizen. "In drie tot zes maanden moet iedereen die de vaccinatie wil, hem ook hebben gekregen. Het gaat om twee prikken met drie weken tussenruimte."

Hulp van het leger

De eerste groep die het vaccin in Groot Brittannië krijgt bestaat uit bewoners en personeel van verpleeghuizen. Dan volgen de kwetsbare 85- plussers. Daarna komen de 80-plussers en al het ziekenhuispersoneel en medewerkers van andere instellingen.

De uitvoering ligt bij zorgmedewerkers. Voor de distributie wordt volgens Levi waarschijnlijk de hulp van het leger ingeroepen. "Defensie is sterk in logistiek. De bedoeling is dat ziekenhuizen en zorginstellingen zich kunnen concerteren op het medische deel en dat is al lastig genoeg. Het gaat om heel veel mensen. En ondertussen is de winkel ook gewoon open voor covid-patiënten. Het komt er allemaal wel een beetje bij."

Volgens Levi is het nu vooral wachten tot autoriteiten hun goedkeuring verlenen. Ook moet er meer van het vaccin worden bijgemaakt, want er is op dit moment nog niet genoeg om iedereen te kunnen inenten.