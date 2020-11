De uitzending van 12 november

Het kabinet wil voor de komende jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod, en neemt daar naar verwachting morgen een besluit over. Maar wat moet er dan gebeuren met al het vuurwerk dat al ligt opgeslagen? De grote vuurwerkbedrijven hebben grote bunkers waar vuurwerk veilig kan liggen. Deze zitten al bomvol. Bij een verbod stokt de verspreiding naar alle verkooppunten. In totaal gaat het om miljoenen kilo's vuurwerk, waarvan niemand weet wat er mee moet gebeuren.

Herinfecties met het coronavirus zijn niet langer uitzonderlijk te noemen. Over het algemeen wordt gedacht dat wie ernstiger ziek is geweest, minder snel opnieuw wordt besmet en dat de tweede infectie milder verloopt. Maar dat geldt niet voor iedereen, blijkt uit de bestudeerde gevallen.

Dierenartsen komen met alternatief voor afschieten herten

Het afschieten van grote grazers in natuurgebieden leidt regelmatig tot grote onrust in het land: in de Oostvaardersplassen, waar dit jaar weer tweeduizend edelherten worden geschoten, of in de Amsterdamse waterleidingduinen, waar ook duizenden dieren moeten worden gedood om de wildstand op het gewenste peil te krijgen. Een collectief wildlife-dierenartsen heeft nu een alternatief voor de jacht ontwikkeld. Een wereldprimeur.