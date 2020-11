Scholen mogen ouders niet meer vragen om homoseksualiteit af te wijzen, vindt Kamer

Een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer wil dat er zo snel mogelijk een eind komt aan de mogelijkheid die scholen hebben om ouders te verplichten afstand te nemen van homoseksualiteit.

Er werd vandaag gedebatteerd over de manier waarop scholen invulling geven aan hun burgerschapsopdracht. Daarbij botsen twee grondrechten: er is een verbod op discriminatie, maar er is ook vrijheid van onderwijs en godsdienst.

Kamerleden stelden kritische vragen over reformatorische scholen, die van ouders mogen eisen dat ze een verklaring ondertekenen waarin een homoseksuele leefwijze wordt afgewezen.