De uitzending van 7 november

Het blijft spannend in de VS

In Pennsylvania is Joe Biden zo ver uitgelopen op Donald Trump, dat de vraag kan worden gesteld waarom de Amerikaanse nieuwsmedia hem nog niet tot winnaar van de presidentsverkiezingen hebben uitgeroepen. Een overwinning in deze staat met twintig kiesmannen is voor Biden immers voldoende. Persbureau AP, waar ook de NOS zich op baseert, stelt in een uitleg dat er in Pennsylvania inderdaad nog geen winnaar kan worden uitgeroepen omdat de marge tussen Biden en Trump klein is en het aantal stemmen dat nog moet worden geteld groot. Ook de grens van een half procentpunt voor een hertelling noemt het persbureau expliciet.

We zijn vanavond in Wilmington, de grootste stad in de staat Delaware, bij de Biden-aanhang én in Washington DC. Te gast is Amerikanist Koen Petersen.