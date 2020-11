De uitzending van 6 november

Biden gaat nu aan kop in Georgia

De Amerikaanse presidentsverkiezingen kennen nog geen winnaar. Ruim 48 uur na het sluiten van de laatste stembureaus wacht de VS met spanning op de uitslagen in vier swing states. De ogen zijn nu vooral gericht op Georgia, waar de Democraat Joe Biden president Donald Trump voorbij is gestreefd in de voorlopige uitslagen.

In Georgia is meer dan 99 procent van de stemmen geteld. De stemmen die er nu nog bij komen zijn poststemmen uit een paar kiesdistricten. Onduidelijk is wanneer er een definitieve uitslag komt. President Trump heeft een overwinning in Georgia nodig om zicht te houden op een tweede termijn.

