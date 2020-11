Kamerleden teleurgesteld in Rutte: spreek Trump aan

Rutte zegt, als hij er door Nieuwsuur naar wordt gevraagd, slechts: "We wachten op de uitslag." Op de vraag of Trump dat ook zou moeten doen, gaat hij niet in.

Sjoerdsma vindt, net als GroenLinks - dat Nederland de VS hierop moet aanspreken. Dat zouden we bij andere buitenlandse leiders ook doen als zij zo omgaan met hun verkiezingen, redeneren D66 en GroenLinks. Jesse Klaver: "Een president die zegt 'ik heb al gewonnen, stop maar met tellen', dat kan niet."

Trump claimt dat hij eigenlijk al gewonnen heeft van Joe Biden en zegt - zonder bewijs - dat zijn tegenstanders fraude plegen. Trump vindt dat bepaalde stemmen niet meer mee zouden mogen tellen. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma: "Een van de donkerste momenten in de Amerikaanse democratie. Een zittende president die de overwinning claimt terwijl hij feitelijk achterstaat in de telling en terwijl er nog heel veel stemmen geteld moeten worden, dat is een moment dat je eigenlijk niet zou willen zien bij zo'n groot en bevriend land."

Verschillende Tweede Kamerleden willen dat Nederland de VS aanspreekt omdat Donald Trump vanmorgen (Nederlandse tijd) prematuur de overwinning claimde en ervoor pleit om stemmen niet mee te laten tellen. Premier Mark Rutte gaat daar niet op in, tot teleurstelling van regeringspartij D66.

In 2016 was Rutte een van de eersten die zei dat we Trump een kans moesten geven.

Coalitiegenoot D66 vindt die reactie van Rutte "te voorzichtig". Sjoerdsma: "Ik vind dat zelfs teleurstellend. In 2016 was Rutte een van de eersten die zei dat we Trump een kans moesten geven. Maar nu hebben we kunnen zien wat de man doet en hoe hij de democratie ondermijnt. En als echt goede bondgenoot had de premier ook kunnen zeggen: 'dit is een moment om mij uit te spreken'."

Barvoure

PVV-leider Geert Wilders moet een beetje lachen om de verzoeken van zijn collega's in de Kamer. "Jesse Klaver waarschuwt Trump voor de laatste keer, zo klinkt het een beetje. Dat is natuurlijk lachwekkend."

Volgens Wilders hoort het bij Trump om met "een beetje bravoure" zo'n speech te houden, meer niet. De PVV'er benadrukt dat Trump pas echt heeft gewonnen als alle stemmen zijn geteld. "Daar stond een president die zelfverzekerd was. Biden sprak daarvoor en zei het iets anders maar wel dat hij ervan overtuigd was dat hij zou gaan winnen. Dat hoort bij campagne. We moeten er niet te veel achter zoeken. Amerika is een democratie. Op het moment dat de uitslag betwist wordt, is het uiteindelijk het Hooggrechtshof dat er over oordeelt."