De uitzending van 4 november

Tellen nog in volle gang, maar Trump claimt overwinning

Hoewel president Donald Trump de overwinning eerder vanochtend heeft geclaimd, laten de voorlopige uitslagen een spannende nek-aan-nekrace zien tussen Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden. In de cruciale swing states waar de stemmen nog worden geteld, staat Trump op een lichte voorsprong. Dat is een voorlopig beeld, dat ook nog kan verschuiven als de (vele) poststemmen zijn geteld.

Vanavond in de uitzending staan we uitgebreid stil bij de (uitslagen) van de verkiezingen. We spreken onder anderen met correspondent Marieke de Vries (in Washington) en onze verslaggever Eelco Bosch van Rosenthal (in Pennsylvania). Oud-ambassadeur Henne Schuwer is te gast in de studio. Hij was tussen 2015 en 2019 de Nederlandse ambassadeur in Washington DC.