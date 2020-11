De uitzending van 3 november

De dag van de waarheid voor Trump en Biden Blijft de Amerikaanse president Trump aan voor een nieuwe termijn, of moet hij het stokje doorgeven aan zijn democratische tegenstander Joe Biden? Vandaag gaat Amerika naar de stembus. We zijn in Washington en in de swing states. Tijdens de uitzending bespreken we de eerste peilingen. Marieke de Vries, Lucas Waagmeester, Eelco Bosch van Rosenthal en Eva Wiessing doen verslag.

Komen er strengere maatregelen? Om 19.00 uur geven premier Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid een persconferentie met mogelijk nieuwe coronamaatregelen. Duidelijk is dat het kabinet overweegt om musea, bioscopen en theaters vanaf donderdag voor twee weken te sluiten. Ook zou het maximum aantal mensen dat samen op straat mag zijn van vier naar twee worden verlaagd. Politiek duider Arjan Noorlander praat ons bij.

Handelde de dader in Wenen alleen? Bij een terreuraanslag in het centrum van Wenen zijn gisteravond vier burgers om het leven gekomen. Er is op zes plaatsen geschoten, onder meer in de buurt van een synagoge die op dat moment gesloten was. Een aanslagpleger is door de politie doodgeschoten. Het gaat om in een aanhanger van IS. De autoriteiten denken dat er meerdere daders bij de aanslag betrokken waren. Tijdens de uitzending bespreken we de laatste ontwikkelingen.