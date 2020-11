De uitzending van 1 november

Overleg in het Catshuis

Het kabinet is deze zondag in het Catshuis aan het overleggen. De bewindslieden vergaderen over de recente ontwikkeling van het coronavirus en beraden zich om eventueel te nemen maatregelen.

Met politiek duider Arjan Noorlander kijken we vooruit. We bespreken de huidige stand van zaken en wat we de komende week kunnen verwachten.