De uitzending van 30 oktober

We spreken met de Franse terreurdeskundige Cyrille Bret , hij schreef het boek Dix attentats qui ont changé le monde (Tien aanslagen die de wereld hebben veranderd). Ook spreken we met de Franse imam Hassen Chalghoumi . Hij waarschuwt voor het gevaar van het salafisme.

Verstopping in het ziekenhuis

De ziekenhuizen blijven volstromen met coronapatiënten. Elk bed is daardoor hard nodig, maar oudere patiënten (met of zonder corona) die klaar zijn met hun behandeling houden nu bedden bezet. Ze wachten vaak op een plek in het verpleeghuis, maar daar zijn grote wachtlijsten. Ondertussen raken de ziekenhuizen overbezet.

We lopen mee in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht waar de nood hoog is. In de studio praten we door met huisarts Henk Hoogervorst uit Hellevoetsluis. Wat kunnen huisartsen doen om de druk op de ziekenhuizen te verminderen?