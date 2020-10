De uitzending van 29 oktober

Een verdachte is opgepakt door de politie. De burgemeester van Nice spreekt van een terroristische daad. In de uitzending het laatste nieuws.

De schimmige wereld achter een Nederlands bootcertificaat

Een Nederlands certificaat voor plezierjachten zorgt voor gelazer in andere landen, meldden we gisteren. Het document brengt goedwillende toeristen in de problemen, terwijl kwaadwillenden er de regels mee omzeilen. Criminelen gebruiken het om justitie mee te ontwijken. Vandaag duiken we dieper in de wereld achter het 'bootpaspoort'.