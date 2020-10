De uitzending van 28 oktober

'Slechtste scenario nog steeds in zicht'

De Tweede Kamer is vandaag weer bijgepraat door experts over het coronavirus. Door onder anderen Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en Jaap van Dissel van het RIVM. Vanmiddag volgt een Kamerdebat over het coronavirus. Gisteravond zeiden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge dat de laatste maatregelen tot in december blijven gelden. We volgen vandaag de ontwikkelingen in Den Haag.