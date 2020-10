De uitzending van 23 oktober

Trump en Biden laten elkaar uitpraten in laatste debat

In het tweede en laatste debat voor de presidentsverkiezingen wisten Donald Trump en Joe Biden hun standpunten vannacht een stuk beter over te brengen dan bij de chaotische eerste ontmoeting. Beide kandidaten kwamen daardoor beter uit de verf.

Voor Trump is het de vraag of dit debat zijn positie in de peilingen verbetert. Hij staat flink achter. In de uitzending blikken we terug op vannacht en kijken we vooruit naar de laatste campagnedagen.