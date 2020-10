De uitzending van 22 oktober

'Snel regels nodig voor wildgroei aan uitzendbureaus'

Het is kinderlijk eenvoudig en je hebt er geen vergunning voor nodig: het oprichten van een uitzendbureau. Er zijn er inmiddels veertienduizend van. De uitzendbureaus hebben veelal arbeidsmigranten in dienst, die werken in de tuinbouw, in slachthuizen of distributiecentra. Tijdens de eerste coronagolf werd pijnlijk duidelijk hoe slecht de woon- en werkomstandigheden vaak zijn. Er zijn strengere regels nodig voor uitzendbureaus, vinden veel betrokkenen.