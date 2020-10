De uitzending van 21 oktober

Franse regering wil hard optreden tegen radicale moslims

In Parijs wordt vandaag een nationale herdenking gehouden voor de omgebrachte leraar Samuel Paty. De docent werd vrijdag onthoofd door een extremistische moslim, nadat hij tijdens een les spotprenten van de profeet Mohammed had laten zien. In het onderzoek naar de moord op Paty zijn inmiddels 16 mensen opgepakt.

Frankrijk komt ondertussen met een reeks van verstrekkende maatregelen tegen verdachte islamitische organisaties. Gisteren werd bijvoorbeeld een moskee gesloten die een video op Facebook plaatste, waarin leraar Paty werd zwartgemaakt. En de minister van Binnenlandse Zaken wil een paar honderd geradicaliseerde moslims het land uitzetten.

Of het allemaal wettelijk kan is nog onduidelijk, maar de Franse regering zet duidelijk een koerswijziging in. We bespreken de aanpak met terrorismedeskundige Beatrice de Graaf, zij is vanavond te gast.