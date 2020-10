De uitzending van 20 oktober

Zodra een coronavaccin op grote schaal wordt verspreid, heeft het middel een intensief testtraject doorstaan. Toch zijn bijwerkingen, zeker op de langere termijn, nooit helemaal uit te sluiten. Het landelijke bijwerkingencentrum Lareb houdt straks meldingen van bijwerkingen bij. We bespreken het met directeur Agnes Kant .

Deze kiezers blijven Trump trouw

Nog precies twee weken en dan is het verkiezingsdag in de Verenigde Staten. President Trump staat achter in de peilingen, maar een flink deel van de kiezers blijft hem door dik en dun steunen. Een belangrijke achterban zijn witte mannen, vaak lager opgeleid en woonachtig buiten de steden.

Nieuwsuur reist deze weken door een aantal swing states, van Miami naar Washington. Vandaag zijn we in het plaatsje Cartersville in Georgia, voor een goed gesprek met één van die trouwe kiezers.