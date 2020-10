De uitzending van 18 oktober

Zo blijf je geestelijk gezond tijdens de tweede golf

Daar gaan we weer. Veel mensen zullen dat deze week gedacht hebben, na de aankondiging van de gedeeltelijke lockdown. De beperkende maatregelen om het virus te bestrijden raken ons allemaal en kunnen ook mentaal moeilijk zijn. Wij vroegen drie experts hoe je geestelijk gezond blijft tijdens een pandemie waarvan het einde nog niet in zicht is. Lees hieronder hun adviezen: