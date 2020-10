De uitzending van 17 oktober

Kamerleden willen uitleg over vakantie koning

Kamerleden willen weten hoe het zo ver kon komen dat koning Willem-Alexander en zijn gezin gisteren voor vakantie naar Griekenland vlogen, terwijl Nederland in een gedeeltelijke lockdown zit en mensen gevraagd wordt zo weinig mogelijk te reizen. GroenLinks en SP willen dat premier Mark Rutte zegt wanneer hij op de hoogte was van de reis en of hij daartegen bezwaar gemaakt heeft.

Rutte wil vandaag niet reageren op vragen van de pers over de kwestie. Gisteravond, nadat de koning duidelijk had gemaakt dat hij zijn vakantie vanwege alle boze reacties zou afbreken, liet de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten dat de premier op de hoogte was van de koninklijke vakantie. Wat betekent dit alles voor de premier? Dat bespreken we met hoogleraar staatsrecht Paul Bovend'Eert.