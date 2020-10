Worstcasescenario dreigt voor gehandicaptenzorg: inzet van vrienden en familie

"Het is elke dag topsport om de roosters rond te krijgen", zegt Sam Schoch, voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgorganisatie Middin. Met zo'n 3800 medewerkers biedt zijn organisatie ondersteuning aan bijna zesduizend mensen met een beperking in de omgeving van Rotterdam en Den Haag. Maar medewerkers vallen uit, omdat ze lang op een coronatest moeten wachten of in quarantaine moeten vanwege een ziek gezinslid.

De capaciteitsproblemen bij de GGD leveren problemen op voor personeel in de gehandicaptenzorg. De wachttijd voor een coronatest is soms een aantal dagen. En dat terwijl zorgpersoneel recht heeft op voorrang.

"Er wonen bij ons 2100 cliënten. Die hebben iedere dag zorg nodig, dat kunnen we niet afschalen", zegt Schoch. "En dat is niet alleen voor mij, maar ook voor collega's hier en in het land de grootste zorg: kunnen we dit volhouden?" Met 80.000 bewoners is de gehandicaptenzorg de grootste klinische sector na de verpleeghuizen.

Schoch heeft verschillende scenario's klaarliggen om de organisatie draaiende te houden. Als gaten niet kunnen worden opgevuld met collega's van andere locaties, kan Middin een beroep doen op collega's van ondersteunende diensten. Het worstcasescenario is om familie en vrienden van cliënten in te zetten. "Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling", zegt Schoch.

Op de dagbesteding gaan begeleiders bijvoorbeeld met bewoners wandelen. Met alpaca's. Als nog meer personeel wegvalt, kan dat niet meer: