Een slim dashboard moet corona-uitbraken voorspellen voordat ze er zijn

De Covid Radar App geeft informatie over de ziekte, maar vooral ook over het gedrag. "Zo kunnen we inschatten of mensen hebben gesport, of ze binnen of buiten waren, of ze anderen hebben gezien en uiteindelijk of we meer spreiding kunnen verwachten in een gebied", zegt Litvak.

Daarnaast laten mobiliteitsdata zien hoe mensen zich tussen verschillende regio's bewegen. "Iedere dag zie je bijvoorbeeld een grote stroom van Almere naar Amsterdam bewegen, die mensen gaan werken. En van Noord-Limburg zie je dagelijks grote stromen naar Brabant of Arnhem en Nijmegen."