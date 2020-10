De uitzending van 14 oktober

Debat over coronavirus

De Tweede Kamer heeft deze ochtend een technische briefing gekregen en debatteert verder over het coronavirus. We kijken hoe er gereageerd wordt op de gisteren aangekondigde maatregelen.

We kijken ook voorbij de tweede golf, nog verder de toekomst in. Hoe moeten we nu verder? En wat moet er gebeuren om een derde golf te voorkomen? Veldepidemioloog Arnold Bosman praat erover in de studio.