De uitzending van 8 oktober

Duitsland heeft het virus dus een stuk beter onder controle dan Nederland. Dat lijkt het land vooral te danken te hebben aan een veel grotere testcapaciteit en een uitgebreider bron- en contactonderzoek. We kijken in de stad Hamm, waar een grote uitbraak snel werd ingedamd. En we spreken met de Duitse viroloog Ulf Dittmer .

Frustraties over huisvesting arbeidsmigranten

Zeker 14.000 arbeidsmigranten werken in de glastuinbouw in het Westland. Maar omdat projecten voor huisvesting telkens sneuvelen na protesten van omwonenden, zijn er in de gemeente nauwelijks woningen voor hen beschikbaar. En dat leidt tot frustratie in buurgemeente Den Haag. Vanavond een reportage.