De uitzending van 4 oktober

Moeten de coronaregels voor kerken strenger?

Er is veel ongeloof over een kerk in Staphorst die vandaag drie diensten voor 600 personen per keer organiseert. Bij de eerste coronagolf bleken religieuze diensten achteraf vaak momenten dat het virus zich massaal verspreidde.

Onder bepaalde voorwaarden geldt er voor gebedshuizen geen maximum aan het aantal personen tijdens een dienst. Dit in tegenstelling tot de meeste andere ruimtes, waar het maximum 30 is.

Kunnen de regels voor kerken strenger, of weegt de vrijheid van godsdienst te zwaar? Te gast is hoogleraar Staatsrecht Wim Voermans.