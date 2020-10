De uitzending van 3 oktober

Rotterdams ziekenhuis schaalt zorg af

In coronabrandhaard Rotterdam voelt het Maasstad Ziekenhuis zich genoodzaakt om vanaf maandag de reguliere zorg met 20 procent af te schalen. Door de toestroom van coronapatiënten is er een tekort aan bedden. Het pijnpunt zit dit keer niet bij de IC-bedden, zoals in de eerste golf, maar bij de 'gewone' bedden, zegt bestuursvoorzitter Peter Langenbach. Hij is vanavond te gast.