Waarom regen ons niet van de droogte gaat verlossen

Misschien denk je: droogte in Nederland? Het regent toch weer volop? Maar het neerslagtekort in ons land is nog altijd enorm.

De uitzonderlijk droge zomers van de afgelopen jaren dragen daar natuurlijk aan bij, maar de verdroging in Nederland is vooral een politieke keuze. Water afvoeren naar de zee is namelijk al tientallen jaren bewust beleid.

Wil je weten wat boeren hiermee te maken hebben? Wat de gevolgen zijn voor de natuur? En of de verdroging nog te stoppen is? Bekijk dan deze video: