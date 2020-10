De uitzending van 2 oktober

Studenten protesteren tegen online onderwijs

In Amsterdam wordt vandaag door studenten gedemonstreerd tegen de grote hoeveelheid online lessen. Onder de leus "Wij willen naar school' hopen ze weer meer fysieke colleges te kunnen volgen. Online demonstreren studenten mee via de #wijwillennaarschool. Lyle Muns, voorzitter van studentenvakbond LSVb en mede-initiatiefnemer van het protest, is vanavond te gast.