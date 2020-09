De uitzending van 30 september

Debat over coronavirus

De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag met premier Rutte en minister De Jonge gedebatteerd over de aanpak van het coronavirus. Het ging vooral om de maatregelen die deze week zijn ingevoerd. Een meerderheid van de Kamer wil in het hele land mondkapjes in de publieke ruimte. .

Politiek verslaggever Arjan Noorlander praat ons bij.