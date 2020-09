De uitzending van 29 september

Nieuwe maatregelen, the day after Er is veel onduidelijkheid over de nieuwe coronamaatregelen die vanavond om 18.00 uur ingaan. Wat betekent het verplichte thuiswerken voor bedrijven en organisaties, wel of geen mondkapjes in winkels? En er is kritiek van leden van het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert over de aanpak van corona. Vanavond het laatste nieuws.

Welke toekomst heeft het personeel van Schiphol? Schiphol ligt op z'n gat en dat heeft grote gevolgen voor de mensen die er werken. We spreken twee werknemers van het grondpersoneel van de luchthaven. Zij vrezen voor hun baan. Te gast is huis-econoom Mathijs Bouman, over de economische impact van de coronamaatregelen.

Trump versus Biden Vannacht staat het eerste tv-debat gepland tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden in de strijd om het Amerikaanse presidentschap. De verwachting is dat het debat vuurwerk zal opleveren. Correspondent Marieke de Vries analyseert de strijd om de twijfelende kiezer.