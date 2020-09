De uitzending van 28 september

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven vanavond om 19.00 uur weer een persconferentie, een dag eerder dan aangekondigd. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet over mogelijke aanvullende coronamaatregelen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In die steden is het aantal coronabesmettingen sterk gestegen. Vanavond overleggen ook de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's met elkaar. In Nieuwsuur reacties en het laatste nieuws.

'De Dick Maas Methode'

Een documentaire over Dick Maas, één van Nederlands succesvolste regisseurs, gaat vanavond in première tijdens het Nederlands Filmfestival. Het is een film over veertig jaar filmgeschiedenis. Want wie is die man achter 'Flodder', 'Amsterdamned' en 'De Lift' nou echt? Aan de hand van unieke en nooit eerder vertoonde beelden, vertelt de jonge filmmaker Jeffrey De Vore het verhaal van Dick Maas in de documentaire 'De Dick Maas Methode'. We spreken Jeffrey De Vore en andere collega's van Dick Maas.