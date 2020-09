De uitzending van 27 september

Regionale versus landelijke coronamaatregelen

Besmettingsaantallen die omhoog schieten, een stijgend aantal ziekenhuisopnames en de roep om meer landelijke coronamaatregelen. Steeds meer veiligheidsregio's krijgen het predicaat 'zorgelijk'. Vanaf vanavond 18:00 gaan in acht veiligheidsregio's extra coronamaatregelen in.

En ook in andere landen zijn er maatregelen: Spaanse media melden dat de regering overweegt om de hoofdstad Madrid grotendeels af te grendelen, tegen de wil van het regiobestuur in. Spanje heeft nu de hoogste besmettingscijfers van de EU. En ook in Brussel gelden vanaf morgen strengere coronamaatregelen. Te gast is hoogleraar Public Governance Paul 't Hart. Hij pleit voor landelijke regie in Nederland.