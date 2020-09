Waarom een doula bij je bevalling wel/geen goed idee is

Deze week was in het nieuws dat verloskundigen en gynaecologen zich zorgen maken over het toenemend aantal doula's bij bevallingen. De geboortecoaches zijn er voor emotionele ondersteuning van de barende vrouw, maar bemoeien zich soms ook met de medische kant van de bevalling.

Doula's Maartje en Farola zien juist dat steeds meer stellen hen bij het proces van zwangerschap en bevalling willen betrekken. "We doen mooi werk, maar soms ook werk dat verloskundigen doen. Ik zeg altijd: zet mij maar aan de kant als ik in de weg sta. Wij zijn er om de vrouw te ondersteunen, niet voor medisch handelen."

Toch overschrijden sommige doula's wel hun grenzen. Tot grote frustratie van verloskundigen en gynaecologen, vertellen ze in deze video: