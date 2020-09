De uitzending van 26 september

Wie benoemt Trump als opvolger van Ruth Bader Ginsburg? Het was de laatste wens van de overleden Ruth Bader Ginsburg: dat er geen opvolger voor haar benoemd zou worden in het Amerikaanse Hooggerechtshof tot er een nieuwe president is aangetreden. Maar Donald Trump doet het toch. Hij draagt vanavond zeer waarschijnlijk de 48-jarige Amy Coney Barrett voor, 37 dagen voor de presidentsverkiezingen. "Je zou nu al kunnen zeggen dat dit Trumps grootste politieke erfenis gaat worden", zegt correspondent Arjen van der Horst.

Corona leidt tot hersenschade Nederlandse onderzoekers van het Amsterdam UMC hebben ontdekt dat corona nog schadelijker is dan we al wisten: het tast ook de hersenen aan. Hun onderzoek is vandaag gepubliceerd in het toonaangevende medische tijdschrift The Lancet Microbe. Uit het onderzoek blijkt dat corona ertoe leidt dat het immuunsysteem in de hersenen op hol kan slaan.